John Cena épouse sa petite amie, Shay Shariatzadeh, lors d’une cérémonie secrète

John Cena a pris sa phrase fétiche de la WWE, "You Can't See Me", vous ne pouvez pas me voir, au pied de la lettre quand il a épousé en secret sa petite amie, Shay Shariatzadeh.

E! News peut confirmer que le héros de Contrôle parental a échangé son consentement avec la native du Canada à Tampa, en Floride, le lundi 12 octobre.

Pour le moment, on connaît peu de détails concernant la cérémonie secrète, qui a d'abord été rapportée par PWInsider.

Les fans de la star de la WWE ont découvert son idylle avec Shay en mars 2019. Le couple a été vu lors d'une soirée en amoureux dans la ville natale du catcheur, Vancouver, au Canada, mais ils sont restés discrets.

Ils ont plus tard officialisé leur histoire sur le tapis rouge lors de l'avant-première de Playing With Fire, en octobre 2019. John avait alors déclaré : "Ce qui est vraiment unique ici, c'est que peu importe mes futurs projets, celui-ci aura toujours une place particulière parce que c'était un projet spécial et que j'ai rencontré quelqu'un de spécial."