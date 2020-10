Rihanna, Lady Gaga et d’autres stars parmi les femmes "self-made" les plus riches d’Amérique de 2020

Beyoncé

Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Queen Bey ! La star de Homecoming a atteint le statut de légende, et sa carrière dans la musique et le divertissement longue de plusieurs décennies en est la preuve. Comme Forbes le souligne, sa tournée On The Run II en compagnie de son mari, Jay-Z, "a engrangé environ 5 millions de dollars chaque soir, pour un total de plus de 250 millions de dollars". Son spécial Netflix, son set révolutionnaire à Coachella, sa ligne de vêtements Ivy Park et bien plus encore lui valent d'être classée 55e avec une fortune de 420 millions de dollars.