Cristiano Ronaldo testé positif au coronavirus

En septembre, Dwayne Johnson a révélé que sa famille et lui — y compris sa femme, Lauren Hashian, et leurs filles, Jasmine et Tiana — se remettaient de "l'impitoyable" virus. "Je peux vous dire que ça a été une des choses les plus éprouvantes et difficiles qu'on ait eu à surmonter en tant que famille, et à titre personnel", a-t-il confié aux fans à l'époque. "Être testé positif au COVID-19 est très différent de se remettre d'une vilaine blessure, d'une expulsion ou d'une banqueroute, ce que j'ai vécu plus d'une fois."

Tom Hanks, Rita Wilson, Andy Cohen et Neil Patrick Harris font partie des autres stars qui ont révélé leur rétablissement après le coronavirus avec les fans du monde entier.