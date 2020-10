Voici toutes les photos de l'escapade au Colorado de Kim Kardashian, Kanye West et leurs enfants

On s'éclate en famille.

Rien de tel qu'une escapade au Colorado en automne, et c'est exactement ce qu'ont dû se dire Kim Kardashian et Kanye West ce week-end.

La créatrice de KKW Beauty a documenté son voyage sur Instagram, en postant une série de photos de nature et de ses enfants avec Kanye, North West et Saint West, ainsi que Reign Disick, le petit dernier de Kourtney Kardashian et Scott Disick.

Kim et Kanye apparaissent également, et l'on voit la starlette s'adonner à toutes sortes d'activités, tirant à l'arc, ou se détendant dans un jacuzzi au beau milieu des superbes montagnes du Colorado.

Sur la meilleure photo, Kanye, visiblement rayonnant, joue avec ses enfants.

Dans l'ensemble, le séjour a semblé un moment d'amusement et de détente ! D'autres clichés de Kim semblent indiquer que toute la famille est allée faire du vélo et a exploré un lac voisin, tout en profitant de son environnement naturel.