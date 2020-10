Où en sont vraiment Cardi B et Offset après leurs retrouvailles torrides à Las Vegas ?

Elle a ensuite précisé à ses utilisateurs d'OnlyFans qu'elle mettait un terme à sa relation parce qu'elle "en avait marre de se disputer".

"J'en ai eu marre de ne pas être sur la même longueur d'ondes", avait ajouté Cardi à l'époque.

Offset n'a pratiquement fait aucun commentaire sur le sujet, même s'il a posté un joli message d'anniversaire pour la rappeuse. Il a écrit sur Instagram : "BON ANNIVERSAIRE @iamcardib tu es une femme incroyable, tu es la meilleure ! Kulture et moi, on est fiers de toi !!! Tu as surmonté tous les obstacles, tout le monde dormait et tu as réveillé le monde ! Merci d'être à 1 000 % à chaque instant. Continue de t'éclater. J'ai de la chance."

Une réconciliation entre les deux rappeurs ne serait pas totalement une surprise, étant donné qu'ils se sont déjà séparés par le passé. En décembre 2018, Cardi avait annoncé qu'elle était célibataire, avant de se remettre avec le rappeur deux mois plus tard.

L'avenir nous dira s'ils sont à nouveau ensemble pour de bon.