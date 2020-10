Comment le confinement a permis à Meghan Markle et au prince Harry d'assister aux premiers pas d'Archie

Le prince Harry et Meghan Markle ont allégé leurs emplois du temps à cause de la pandémie de coronavirus, ce qui leur laisse plus de temps en famille.

Lors d'une conversation vidéo avec Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix en 2014, à l'occasion de la Journée internationale de la fille, les jeunes parents ont expliqué en quoi le confinement avait affecté leur vie.

"On travaille très, très dur et on comprend parfaitement combien c'est difficile pour tout le monde. Plus il dure et plus il va avoir un impact, en particulier sur la santé mentale", a reconnu le duc de Sussex au cours de l'interview, à laquelle Meghan et lui ont participé virtuellement avec Malala, depuis leur maison de Santa Barbara. "C'est vraiment un moment unifiant où on rassemble tout le monde et où on reconnaît ce que tout le monde traverse, cette expérience traumatique, où que l'on soit dans le monde."

Un avantage à rester chez soi est que le couple royal a pu assister à quelques grands moments dans la jeune vie de leur fils, Archie Harrison.

Comme l'a révélé Harry : "On était tous les deux là pour les premiers pas d'Archie, sa première course, sa première chute, tout."