La réponse de Lucas Bravo à ceux qui critiquent Emily in Paris

Emily in Paris, sur Netflix, est l'une des séries les plus discutées cet automne. Que vous trouviez Emily (interprétée par Lily Collins) encore plus amusante que Carrie Bradshaw (la série a été créée par l'homme à l'origine de Sex and the City, Darren Star) ou que vous jugiez l'Américaine d'une arrogance typique de la génération Y, c'est vous qui voyez. Et les gens adorent donner leur avis sur Emily in Paris : essayez donc de faire défiler votre fil d'actualités Twitter sans trouver une seule référence aux chapeaux d'Emily ou à son interprétation de la culture française.

Il est une personne qui a lu ces critiques à chaud, c'est Lucas Bravo, l'acteur français de 32 ans qui joue Gabriel, chef et voisin d'Emily dans la série, et qui est aussi le fils du célèbre footballeur Daniel Bravo. Quand Cosmopolitan lui a demandé ce qu'il pensait des critiques quant à la représentation des Français dans la série, il a admis que ça ne le chagrinait pas plus que ça.

"On représente des clichés et une vision tronquée de Paris. Paris est l'une des villes les plus diverses du monde. On a tellement de façons de penser, tellement de nationalités différentes, tellement de quartiers différents. Une vie ne suffirait pas pour connaître Paris dans sa totalité. C'est un monde entier concentré dans une seule ville", explique l'acteur. "À un moment, si on veut raconter une histoire qui se passe à Paris, on est obligé de choisir un angle. On est obligé de choisir une vision. Les critiques français ne comprennent pas qu'il ne s'agit que d'une vision. Ils se disent : « Oh, Paris n'est pas comme ça. » Évidemment. Paris est bien des choses."