Les acteurs de The Haunting of Bly Manor parlent de leurs personnages et de leurs retrouvailles

La partie la plus effrayante de The Haunting of Bly Manor est qu'elle vous oblige à affronter vos démons intérieurs.

C'est une affirmation très profonde, mais la série d'horreur en neuf épisodes, qui vient de débarquer sur Netflix, est bourrée de moments touchants sur la famille, le chagrin et le sentiment qu'on ressent quand la vérité vous regarde en face dans le miroir.

Suite au succès de The Haunting of Hill House réalisée par Mike Flanagan en 2018, cette deuxième saison est pourtant une tout autre histoire, inspirée du roman Le Tour d'écrou d'Henry James paru en 1898. On y découvre une gouvernante américaine (Victoria Pedretti) qui arrive dans la campagne anglaise pour s'occuper de deux étranges petits orphelins (Amelie Bea Smith et Benjamin Evan Ainsworth) après la mort de leur jeune fille au pair. Ça semble basique, non ? Eh bien, sachez que l'intrigue regorge de rebondissements, et vous ne tarderez pas à vous demander qui est vivant et qui ne l'est peut-être pas.