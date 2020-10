Russell Wilson, Simone Biles et les autres athlètes qui ont changé la donne et sont nominés aux PCA 2020

Russell Wilson

Russell Wilson est bien plus qu'un incroyable joueur de football, un mari et un père attentionnés. il est aussi extrêmement généreux et essaie de trouver des moyens constructifs de faire le bien. L’athlète a créé la fondation Why Not You, qui s'efforce de créer un changement réel et durable dans le monde en motivant, aidant et préparant la jeunesse d'aujourd'hui à devenir les leaders de demain. Il s'est aussi élevé contre le racisme en solidarité avec le mouvement Black Lives Matter.