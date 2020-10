Découvrez les podcasts pop nominés aux PCA 2020 : Armchair Expert, Scrubbing In, etc.

On ne peut pas s'empêcher d'écouter les podcasts pop finalistes pour les E! People's Choice Awards 2020 !

Être un grand présentateur de podcast pop demande beaucoup d'énergie, de perspicacité et d'humour, et ces candidats prouvent qu'ils ont exactement ce qu'il faut. Qu'il s'agisse de conversations animées à propos de la vie et de l'amour, ou de discussions impayables et effrontées à propos de Grey's Anatomy, voici les émissions dont le monde ne peut pas se passer.

Ces nominés ont passé des heures de leur temps à éduquer le monde et à nous divertir avec leurs conversations animées, et il est maintenant temps pour vous de leur montrer que vous les aimez avant la grande cérémonie.

Anything Goes With Emma Chamberlain, Armchair Expert With Dax Shepard, Call Her Daddy, Getting Curious With Jonathan Van Ness, I Weigh With Jameela Jamil, Scrubbing In With Becca Tilley & Tanya Rad, Staying In With Emily & Kumail et The Viall Files sont tous en lice pour remporter le trophée.