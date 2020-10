Mindy Kaling révèle avoir donné naissance à son deuxième enfant

Le dernier projet en date de Mindy Kaling : être maman de deux enfants !

La star de The Office a annoncé avoir eu discrètement un deuxième bambin lors de son apparition virtuelle dans le Late Show With Stephen Colbert jeudi. Mindy a donné naissance à un garçon prénommé Spencer, le 3 septembre.

"J'ai eu quelque chose que je n'ai pas souvent ces derniers temps, à savoir une bonne nouvelle, donc si vous voulez bien partager avec notre public, je pense qu'il serait enchanté de découvrir quelque chose d'extraordinaire que personne ne sait pour le moment", a commencé Stephen Colbert, le présentateur du talk-show américain.

"Oui, je le dis pour la première fois. Ça fait très bizarre. C'est une nouvelle pour beaucoup de gens. C'est vrai !", a-t-elle répondu.

"Il s'appelle Spencer. J'ai oublié le plus important", a-t-elle dit à l'humoriste.

L'annonce fait suite à la sortie de son deuxième livre, Nothing Like I Imagined (Except for Sometimes). Dans cette collection d'essais personnels, l'actrice de 41 ans aborde la maternité et la possibilité d'agrandir à nouveau sa famille.