Kelly Rowland attend un deuxième enfant avec son mari, Tim Weatherspoon

Kelly Rowland est enceinte !

L'interprète de "Coffee" a surpris ses abonnés Instagram avec cette grande nouvelle le 7 octobre. Kelly a en effet révélé son ventre rond sur la couverture du numéro de novembre de Women's Health.

"SURPRISE !!", a-t-elle légendé son post. "Mon numéro de @womenshealthmag où je suis en couverture est en ligne maintenant et en kiosque la semaine prochaine !"

Ce sera le deuxième enfant de l'ex-membre des Destiny's Child et de son mari, Tim Weatherspoon. Leur fils, Titan Weatherspoon, a six ans.

"On en parlait plus ou moins, puis le COVID est arrivé", a indiqué Kelly dans Women's Health. "Et on s'est juste dit : « Voyons ce qui va se passer. »" La chanteuse a également indiqué qu'elle ne voulait pas annoncer "la bonne nouvelle" au public alors que le monde est dans la tourmente. Comme on le voit dans l'article, Kelly a même hésité à faire cette interview.

"Mais on veut rappeler aux gens que la vie est importante", a-t-elle noté. "Et pouvoir avoir un enfant… J'aurai 40 ans en février. Prendre soin de moi est très important."