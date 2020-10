Découvrez BTS, Chloe x Halle et tous les groupes nominés aux People’s Choice Awards 2020

Voilà une liste de nominés qui déchire !

La seule chose qui soit mieux qu'un artiste, c'est tout un groupe d'artistes ! Par chance, d'incroyables duos et groupes se sont fait suffisamment remarquer pour être nominés aux E! People's Choice Awards 2020. Des groupes comme twenty one pilots et Chloe x Halle sont en lice pour le prix du groupe de 2020 tandis que la sensation de la K-pop BTS survole la cérémonie avec quatre nominations, dont celles d'album de 2020 pour Map of the Soul: 7 et de chanson de 2020 pour le tube "Dynamite".

Il n'est pas aisé d'électriser les foules du monde entier avec ses beats, mais tous ces artistes ont réussi à le faire en restant fidèles à leur musique et à eux-mêmes. Découvrez si vos groupes préférés sont en lice pour les PCA 2020 en passant en revue la galerie de photos ci-dessous. Tout est encore possible !