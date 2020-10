Whoopi Goldberg confirme l'arrivée de Sister Act 3

Préparez les soutanes !

Whoopi Goldberg a discuté avec James Corden pour The Late Late Show mardi via Internet en annonçant qu'un Sister Act 3 était en projet.

"Pendant longtemps, on n'arrêtait pas de dire que personne ne voulait voir ça. Et puis récemment, il s'avère que ce n'est peut-être pas vrai. Le public serait intéressé", a révélé l'actrice de Ghost. "Résultat, on travaille assidûment pour essayer de reformer le groupe et de revenir."

Les deux premiers opus des années 90 sont des comédies typiquement Whoopi Goldberg. Dans Sister Act, la star joue une chanteuse de cabaret qui est envoyée dans un couvent suite à son placement dans un programme de protection des témoins. Comme on pouvait s'y attendre, les sœurs aiment tellement sa personnalité endiablée (et ses leçons de chant) qu'elle revient dans Sister Act, acte 2 pour enseigner comment chanter dans une chorale à un groupe d'adolescents d'un lycée catholique dans un quartier difficile.

La présentatrice de The View a déclaré à James Corden : "C'est sympa et c'est positif. Et personne n'est en colère. On écoute juste des gens qui chantent mal, des gens qui chantent super bien, des gens qui chantent moyennement, et des bonnes sœurs. Qu'y a-t-il de mieux ?"