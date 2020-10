Tyler Perry va recevoir le People's Champion Award aux People's Choice Awards 2020

Tyler Perry est votre champion !

L'acteur, réalisateur et producteur va recevoir le People's Champion Award aux People's Choice Awards 2020 dimanche 15 novembre, vient d'annoncer E!.

Le roi des médias aux États-Unis, entrepreneur et philanthrope, va être récompensé pour son travail de précurseur dans le monde du divertissement, son engagement sans faille en faveur de plusieurs organisations caritatives, son empathie inspirante et sa foi dans les progrès de l'humanité.

"En cette année de troubles et d'incertitude, Tyler Perry s'est révélé être un leader naturel", a déclaré Jen Neal, la directrice générale d'E! News, Live Events & Lifestyle Digital, mardi 6 octobre. "De ses efforts de pionnier couronnés de succès pour faire redémarrer les tournages et créer des emplois à Tyler Perry Studios à son soutien personnel à des organisations caritatives et des familles dans le besoin, il donne continuellement de l'espoir aux gens. Nous sommes honorés de lui remettre le People's Champion Award de 2020."

Tyler Perry a déjà reçu de nombreuses récompenses tout au long de son impressionnante carrière à Hollywood, y compris les DGA Honors de la Directors Guild of America, un Favorite Humanitarian Award aux People's Choice Awards et, plus récemment, le Governors Award aux Emmys 2020.