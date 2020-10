De Taylor Swift à Cardi B, découvrez les fantastiques chanteuses nominées aux PCA 2020

Qui dirige le monde ? Les filles !

Les E! People's Choice Awards ne sont plus très loin, ce qui est un bonheur pour nos oreilles ! Toutes les nominées sont prêtes à nous montrer leurs meilleurs pas de danse et leurs plus belles tenues lors de la cérémonie qui aura lieu le 15 novembre, mais en attendant, vous devez voter pour vous assurer que les stars que vous aimez reçoivent le prix qu'elles méritent.

Cette année, les nominées du monde de la musique ont vraiment prouvé que personne n'excelle plus dans l'art de faire bouger et danser les foules que les femmes. Taylor Swift nous a offert Folklore, qui est en lice pour l'album de 2020. Swift est aussi nominée pour le prix de la chanteuse de 2020 et a décroché une nomination dans la catégorie chanson de B.O. de 2020 grâce à "Only the Young", tirée de son documentaire Miss Americana.

Puis il y a Megan Thee Stallion, qui est en lice pour un total époustouflant (ou WAP-oustouflant ?) de six prix pour ses tubes "WAP" et "Savage". Oui, vous pouvez être très impressionnés. Il n'y a rien que ces dames ne puissent accomplir. Découvrez toutes les stars féminines de la musique nominées ci-dessous.