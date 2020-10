Lila Moss, la fille de Kate Moss, fait son premier défilé lors de la Fashion Week de Paris

Telle mère, telle fille.

Lila Grace Moss, la fille de Kate Moss, a fait ses premiers pas dans le monde de la mode lors du défilé Miu Miu printemps/été 2021, diffusé à Milan mardi, quelques jours après son 18e anniversaire.

Son premier défilé en tant que mannequin s'est déroulé lors de la Fashion Week de Paris.

Lila est la fille de Kate et Jefferson Hack, le cofondateur du magazine Dazed, et il semble qu'elle ait hérité du talent de ses deux parents. L'adolescente a déjà travaillé avec les créateurs David Bailey, Tim Walk et David Sims, d'après une interview publiée dans le numéro d'octobre de Vogue, mais elle a précisé qu'elle souhaiterait travailler avec Gray Sorrenti et Edward Enni.

"@miumiu SS21 [emoji cœur rouge][ emoji cœur rouge] MERCI de me permettre de débuter avec ce défilé de rêve", a écrit le mannequin sur Instagram, "@kegrand @bitton ~ obsédée par ces cheveux @guidopalau & ce maquillage @patmcgrathreal xxxx."