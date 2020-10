Découvrez Justin Bieber, Drake et les autres chanteurs nominés aux People’s Choice Awards !

Un tonnerre d'applaudissements pour les garçons !

Les E! People's Choice Awards sont dans un peu plus d'un mois, et afin d'être sûrs que vos stars préférées remportent un des prix si convoités, vous devez voter ! Bien sûr, vous devez vous informer sur tous les excellents musiciens en lice pour les prix les plus importants.

Nous avons rassemblé les stars de la musique masculines à connaître pour que vous soyez sûrs de voter pour le meilleur des meilleurs. Des favoris bien installés comme Justin Bieber ont décroché plus que quelques nominations cette année.

Ou si vous vous intéressez plus aux révélations et talents à venir qui prennent le monde d'assaut, découvrez nos nominés pour la révélation de 2020. De nouveaux visages tels que Jack Harlow et Conan Gray sont parmi les nouveaux arrivants qui reçoivent l'attention bien méritée des PCA en 2020.

Quels chanteurs trouve-t-on dans votre playlist ? Découvrez tous les nominés ci-dessous.