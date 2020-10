Eddie Van Halen disparaît à 65 ans des suites d'un cancer de la gorge

La carrière d'Eddie a décollé en 1972 quand il a aidé à former le groupe qui allait devenir Van Halen.

Avec des hits comme "Jump", "Runnin' With the Devil" et "You Really Got Me", il avait remporté plusieurs récompenses. Le duo avait ainsi gagné le Grammy de la Meilleure performance hard rock pour l'album For Unlawful Carnal Knowledge de 1992.

"Durant sa carrière légendaire, Eddie Van Halen, récipiendaire d'un GRAMMY Award, a apporté sa contribution à une des musiques les plus iconiques au monde", a indiqué la Recording Academy dans un communiqué. "Son jeu explosif à la guitare et son approche musicale ont confirmé son statut dans son domaine et l'ont établi à jamais comme un véritable guitar hero. Le monde a de la chance d'avoir pu être le témoin du génie d'Eddie en tant que guitariste, et nous savons qu'il influencera et définira le rock pour toujours."

Sa longue carrière lui a valu d'être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2007.