Stormi, la fille de Kylie Jenner, révèle son costume d'Halloween dans une nouvelle vidéo de cuisine

Une apprentie pâtissière.

Lundi, Stormi Webster a rejoint sa maman, Kylie Jenner, pour une nouvelle vidéo de cuisine sur sa chaîne YouTube. Cette fois, le duo mère-fille s'est mis dans l'ambiance d'Halloween en faisant des cookies aux formes effrayantes, comme des chauves-souris, des fantômes et des citrouilles.

Toutes deux vêtues de pyjamas Charlie Brown, Kylie a précisé qu'il s'agissait de la suite de leurs cookies de Noël de 2019.

"Tu te souviens l'année dernière, on avait décoré des gâteaux de Noël ? Vraiment ? On avait décoré tous ces cookies de Noël et on s'était éclatées", a expliqué la créatrice de Kylie Cosmetics à sa petite fille. "On va faire pareil mais pour Halloween."

Stormi semblait impatiente à cette idée, puisqu'elle a déclaré : "Faisons à nouveau des cookies !"

Très à l'aise devant la caméra, la petite fille de deux ans a même demandé à Kylie de "regarder la caméra".

Une fois de plus, Kylie et Stormi ont préparé de la pâte à cookies au sucre classique. Même si elle a parfois mis un ustensile de cuisine dans sa bouche, la fille de Kylie et Travis Scott a bien aidé sa célèbre maman.