Découvrez les stars nominées pour la première fois aux People’s Choice Awards 2020

On n'oublie jamais sa première fois !

Le 15 novembre, E! célèbrera les People's Choice Awards 2020. La cérémonie récompense toujours les stars les plus talentueuses et brillantes que l'industrie du divertissement a à nous offrir, et si vous connaissez déjà certains de ces visages, une nouvelle génération de talents s'est élevée pour nous divertir et nous inspirer.

Nous avons réuni les stars du cinéma, de la télévision, de la musique et des réseaux sociaux qui n'avaient pas encore été nominées… jusqu'ici !

La petite nouvelle des PCA Megan Thee Stallion est nominée pour un total époustouflant de six prix cette année, dont la chanteuse de 2020, la chanson de 2020 pour "Savage," la chanson de 2020 pour "WAP," le clip de 2020 pour "WAP," la collaboration de 2020 pour "WAP" et la collaboration de 2020 pour "Savage Remix."

Le héros et créateur de Schitt's Creek, Dan Levy, a décroché ses toutes premières nominations pour la série comique populaire. Il est en lice pour la star de la télé masculine de 2020 et la star de série comique de 2020.