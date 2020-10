Kim Kardashian détaille le combat de Kanye West contre le COVID-19 et le fait d'avoir bientôt 40 ans

À propos du fait d'approcher de la quarantaine :

"Je ne suis pas du genre à angoisser parce que je vieillis. Évidemment, je fais ce que je peux pour essayer de me sentir la plus jeune possible ou d'avoir une certaine apparence. Mais je suis fière que mes enfants me voient une année de plus. Je pense toujours à ça. Surtout quand on perd son père ou un parent ou un proche quand on est jeune", admet Kim.

À propos de la fête qu'elle avait prévue à l'origine pour ses 40 ans :

"J'avais un super plan. Ça allait s'appeler Le 40e anniversaire de Wild Wild Miss West", révèle-t-elle. En plus du thème, la boss de la beauté nous explique que les préparatifs étaient déjà en cours.

"J'avais demandé à Manfred Thierry Mugler de me faire un costume métallique. Comme une tenue de cow-girl", précise Mme West. "Je l'ai et c'est un truc de dingue. On a fait des essayages virtuels. Je ne veux pas la gâcher pour une soirée avec moi et cinq autres personnes. Je veux que ça fasse son effet. Alors, je pense à l'année prochaine. Je peux la mettre pour mon 41e anniversaire. On peut encore dire que c'est mes 40 ans, non ?"