House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, a choisi son acteur principal

Le préquel vient.

Près d'un an après l'annonce d'un spin-off de Game of Thrones par HBO, la série House of the Dragon vient de choisir son acteur principal.

L'épopée se déroulera 300 ans avant Game of Thrones et suivra les membres de la maison Targaryen (dont fait partie Daenerys) pendant dix épisodes.

La chaîne américaine a révélé lundi que Paddy Considine incarnerait le roi Viserys Targaryen, "choisi par les lords de Westeros pour succéder au Vieux Roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil de Harrenhal".

Il est décrit comme "un homme chaleureux, bon et respectable". On a aussi appris que "Viserys souhaite préserver exclusivement l'héritage de son grand-père, mais comme on l'a appris avec Game of Thrones, les hommes bons ne font pas nécessairement de bons rois".

Paddy Considine, 47 ans, est déjà apparu dans les séries de HBO The Third Day et The Outsider, mais également dans Peaky Blinders ou encore How to Build a Girl. L'acteur originaire de Staffordshire a deux BAFTA Awards à son actif.