Scott Disick est vu en compagnie du mannequin Bella Banos après sa rupture avec Sofia Richie

Son dîner avec Bella a eu lieu plusieurs mois après sa séparation avec Sofia Richie. Leur relation avait commencé en 2017 et a duré trois ans, jusqu'à leur séparation cet été. Si les fans se demandaient si le mannequin de 22 ans et la star de La déco selon Disick allaient se remettre ensemble, une source proche avait indiqué à E! News en août : "Ils ne se parlent plus." Apparemment, ils en seraient à des stades de vie différents, et Scott "chercherait vraiment un mode de vie plus calme", se concentrerait sur ses trois enfants qu'il élève avec Kourtney Kardashian et ses affaires, tandis que Sofia Richie chercherait "à savoir ce qu'elle veut faire désormais".