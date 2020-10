Les stars de cinéma nominées aux PCA 2020 : Charlize Theron, Will Smith, KJ Apa et les autres !

La magie du 7e art…

Le cinéma a toujours trouvé un moyen de nous émouvoir et de nous inspirer depuis des générations. Que ce soit le souvenir de notre première comédie romantique, ou de la première fois où on a eu la peur de notre vie à cause d'un film d'horreur, impossible de ne pas se réjouir de tous les bons souvenirs qu'on a eus dans une salle obscure.

De plus, comment oublier les incroyables acteurs qui nous ont offert des interprétations inoubliables ?

Heureusement, 2020 n'a pas été en reste pour nous proposer le meilleur du cinéma. Les E! People's Choice Awards 2020 ont dressé la liste des meilleures performances de cette année.

Regardez la galerie ci-dessous pour découvrir Charlize Theron, KJ Apa, Will Smith, Tiffany Haddish, Noah Centineo et d'autres stars qui concourent pour le prix de la star de cinéma féminine de 2020, la star de cinéma masculine de 2020 et bien d'autres prix !