Le prince William et Kate Middleton partagent une vidéo de leurs enfants : découvrez-la ici

Les enfants de la couronne britannique avaient plein de questions pour le naturaliste David Attenborough.

Dans une adorable vidéo postée samedi sur le compte Twitter de Kensington Royal, le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le prince Louis, 2 ans, les enfants du prince William et de Kate Middleton, ont pu aborder leurs interrogations concernant les animaux avec le rédacteur scientifique.

Le prince George a ainsi cherché à savoir quelle race serait la prochaine à disparaître, et David Attenborough lui a répondu avec optimisme que ce ne serait le cas d'aucune espèce.

"Il y a plein de choses à faire quand des animaux sont en voie d'extinction. On peut les protéger", a-t-il ajouté.

La princesse Charlotte a demandé au naturaliste britannique s'il aimait les araignées, ce à quoi il a répondu avec enthousiasme : "J'adore les araignées !"

"Pourquoi les gens ont-ils si peur d'elles ? Je pense que c'est parce qu'elles ont huit pattes, soit plus que nous, et que si on en a huit, on peut aller dans n'importe quelle direction, résultat, on ne sait pas dans quelle direction elles vont. Les araignées sont très intelligentes. Tu en as déjà vu une en train de tisser sa toile ? C'est extraordinaire", s'est-il enthousiasmé.