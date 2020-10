Dans les coulisses de la baby shower "casual chic" d'Emma Roberts et Garrett Hedlund

"Moi... et mes deux hommes préférés", a-t-elle indiqué sur Instagram fin août, avec des photos pour accompagner une série de photos avec Garrett et son ventre rond. Elle a aussi posé avec Garrett, toujours aussi classe avec son cardigan couleur chartreuse, un T-shirt blanc et un jean skinny.

Avant d'annoncer sa grossesse, la mère d'Emma avait vendu la mèche concernant son secret. Les spéculations à ce sujet avaient commencé dès le mois de juin, et Kelly Cunningham en avait un peu trop dit après avoir répondu à des followers qui la félicitaient pour la bonne nouvelle sur Instagram.

"Merci infiniment ! Super contente", avait répondu Kelly à un utilisateur du réseau social. Quand un autre avait demandé à Kelly si Emma était bien enceinte, elle avait répondu : "Oui !!"