Le créateur Kenzo Takada disparaît à 81 ans des suites du COVID-19

"Kenzo Takada était incroyablement créatif ; avec son grain de génie, il a imaginé une nouvelle aventure artistique et colorée alliant l'Orient et l'Occident, son Japon natal et sa vie à Paris", a déclaré Jonathan Bouchet Manheim, le PDG de K-3, dans un communiqué adressé à E! News.

"J'ai eu la chance de travailler à ses côtés pendant de nombreuses années, toujours stupéfait et admiratif de sa curiosité et de son ouverture d'esprit. De prime abord, il donnait l'impression d'être calme et timide, mais il avait beaucoup d'humour", a-t-on encore appris. "Il était généreux et a toujours su s'occuper des gens qui lui tenaient à cœur. Il avait une soif de vivre... Kenzo Takada était la définition de l'art de vivre."