Nicki Minaj donne naissance à son premier enfant avec Kenneth Petty

Gotham/GC Images

Un mois avant d'annoncer son mariage, la Queen of Rap avait indiqué à ses followers qu'elle était prête à se poser et à mettre sa carrière musicale entre parenthèses.

"J'ai décidé de prendre ma retraite et de fonder une famille", avait-elle tweeté en septembre 2019. "Je sais que vous êtes heureux maintenant. À mes fans, continuez de me représenter, faites-le jusqu'à ma mort, dans le cercueil — personne me mettra au placard. Je vous aime pour la VIE."

Peu de temps après, Barbie s'était excusée auprès de ses millions de fans pour son message "abrupt".

"Je suis toujours là", avait-elle expliqué. "Toujours complètement dingue de vous et vous le savez. Rétrospectivement, je me dis que ça aurait dû être une discussion pour Queen Radio, et ce le sera. Je vous promets que vous serez contents. Pas d'invités, juste nous pour parler de tout ça. Ce tweet était abrupt et insensible, je m'en excuse, mes bébés."

Avant cela, l'interprète de "Moment 4 Life" avait précisé qu'elle souhaitait se concentrer sur ce qui la rend heureuse.

"Je pense avoir trouvé ce que je cherchais, être simplement heureuse. Ça a été si dur de goûter au bonheur. Maintenant que c'est le cas, je ne veux compromettre ça pour rien au monde."