Jennifer Lopez va recevoir le People's Icon Award aux E! People's Choice Awards 2020

J.Lo a vendu plus de 75 millions de disques dans le monde, dont 40 millions d'albums, a eu 16 chansons classées dans le top 10 aux États-Unis, trois albums à la première place des hits parades, et ses films ont engrangé plus de 3 milliards de dollars au box-office. En plus de ses huit albums et de ses dizaines de films, la star a produit des programmes télé comme The Fosters et World of Dance, en plus de Seconde chance, Queens et d'autres films récents. Entre 2016 et 2018, J.Lo a donné plus de 120 concerts lors de sa résidence All I Have au Planet Hollywood de Las Vegas.

Queens, le dernier film en date de Jenny a reçu de très bonnes critiques, ce qui lui a valu des nominations aux Golden Globes, Critics' Choice Awards, SAG Awards, Independent Spirit Awards et NAACP Image Awards.