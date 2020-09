Shannen Doherty donne des nouvelles de sa santé au cœur de son combat contre un cancer de stade IV

Shannen Doherty n'oubliera jamais ce coup de téléphone.

L'ancienne star de Beverly Hills venait de passer un scanner après avoir eu des douleurs dorsales. Son mari, le photographe Kurt Iswarienko, était en déplacement pour une séance photo. Elle était donc seule quand son médecin, Lawrence Piro, lui a révélé que son cancer du sein était revenu.

Comme expliqué dans le numéro d'octobre du magazine Elle, Doherty s'est mise à faire les cent pas et à pleurer. Elle a commencé à chercher des essais expérimentaux sur le cancer du sein en Europe et à réfléchir sur sa vie.

"Je me suis dit : « OK, est-ce que j'ai un bon karma ? Est-ce que j'ai un mauvais karma ? Pourquoi aurais-je un mauvais karma ? »" a déclaré l'actrice au magazine en juin, durant une interview pour ce numéro, décidant plus tard qu'il était bon. "J'ai fait le bilan de ma vie, des choses que j'avais faites et de celles que je n'avais pas faites. De mon comportement avec les gens."

Quelques semaines plus tard, en février 2019, Doherty et son époux ont invité leurs amis proches à dîner dans une maison qu'ils louaient à Venice, en Californie. Ils ont aussi invité son cancérologue, qui a expliqué que le cancer de Doherty était revenu et avait atteint un stade IV. Il a répondu aux questions du groupe et leur a expliqué le protocole de traitement de Doherty qui, d'après Elle, inclurait une thérapie hormonale et "un second médicament ciblé qui est souvent efficace pour stabiliser la maladie métastatique".

"Tout le monde a pu poser des questions et comprendre ce qui nous attendait en tant que groupe", a raconté Doherty, "comme une équipe."