Amanda Seyfried publie une photo inédite de sa grossesse

Une image vaut mieux qu'un long discours !

Amanda Seyfried a publié une photo inédite de sa grossesse sur Instagram mardi. La star de Mamma Mia! a légendé le cliché, où on la voit avec Nina, sa fille de trois ans qu'elle a eue avec son mari, Thomas Sadoski, en écrivant : "L'Avant."

L'actrice y apparaît tout sourire avec sa gamine les mains sur son ventre de femme enceinte. L'image est publiée au lendemain de l'annonce que le couple vient d'avoir un deuxième enfant, un petit garçon.

"Nous sommes très heureux de rejoindre @warchildusa pour être les premiers à vous annoncer que nos membres du conseil d'administration @mingey et @thomas_sadoski ont eu un deuxième enfant", a posté l'INARA sur Instagram lundi.

Le couple a également publié un communiqué.

"Depuis la naissance de notre fille il y a trois ans, notre engagement en faveur des pauvres enfants qui sont affectés par la guerre et les conflits a été un élément moteur dans nos vies", ont partagé Thomas et Amanda. "Avec la naissance de notre fils, le travail de l'INARA et de War Child est devenu notre guide."