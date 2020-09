Jim Parsons évoque son expérience contre le coronavirus, qui "défie toute description"

Jim Parsons, de The Big Bang Theory, a expliqué comment son mari, Todd Spiewak, et lui ont combattu le COVID-19, lors d'une apparition lundi dans le Tonight Show de Jimmy Fallon.

"Todd et moi, on l'a attrapé au tout début. C'était mi-mars. On ne savait pas ce que c'était", a indiqué Jim. "On pensait que c'était un rhume. Puis, c'est devenu moins probable, on a perdu le goût et l'odorat et on s'est dit que ça défiait toute description."

L'acteur a ajouté : "Je ne pensais pas qu'on puisse perdre complètement le goût et l'odorat. Et quand on est en quarantaine et qu'il n'y a rien à faire d'autre que manger, au secours. C'était dur." Il a précisé qu'il "mangeait tout", sans sentir le goût de quoi que ce soit.

"C'est vraiment ce qu'on appelle des calories perdues", a-t-il admis en plaisantant.

L'interprète de Sheldon Cooper a reconnu s'être essayé à d'autres activités artistiques, puisque jouer la comédie était impossible pendant le confinement, à savoir peindre et écrire, même si cela lui a passé.