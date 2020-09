Hafþór Júlíus Björnsson, de Game of Thrones, a eu un petit garçon

Hafþór Júlíus Björnsson est officiellement le papa de deux enfants !

L'acteur, 31 ans, et son épouse, Kelsey Henson, 30 ans, ont eu un petit garçon ce week-end. La jeune maman a annoncé la bonne nouvelle dans un post Instagram dimanche 27 septembre.

"Notre magnifique petit garçon a fait son entrée dans le monde à 11h19 le 26 septembre 2020 après six heures courtes mais intenses", a-t-elle écrit sur le réseau social. "3,530 kilos et 52 cm. Cet accouchement est la chose la plus puissante, bouleversante et valorisante que j'ai jamais faite de toute ma vie. Tout le monde va bien, et on prend nos marques à la maison tous les trois !"

Björnsson, qui interprétait "La Montagne" dans Game of Thrones, a décrit la naissance dans un post.

"26.09.2020. 6 h du matin, Kelsey m'a réveillé en me disant qu'elle avait perdu les eaux", a-t-il commencé. "J'ai immédiatement bondi hors du lit et dit ok, on y va, elle est restée calme et m'a répondu en riant non, pas tout de suite. J'ai alors demandé à appeler nos sages-femmes, et elle a encore dit non, attendons un peu."

À 7h15, le couple avait appelé un proche pour photographier le travail. Ils ont aussi contacté leur sage-femme et doula.

"Dès que la sage-femme est arrivée, elle a vérifié l'avancée du travail, et on a été surpris d'apprendre que Kelsey en était déjà à 5 cm de dilatation", a continué Björnsson. "La sage-femme a demandé si elle était prête à aller à la maternité ou si elle voulait essayer la baignoire à la maison, et Kelsey, toujours calme, a décidé d'essayer la baignoire. Alors que je la remplissais, les choses se sont accélérées, les contractions étaient bien plus fortes, longues de plus d'une minute et espacées de 2-3 minutes. La sage-femme a alors dit qu'elle pensait qu'il fallait aller à la clinique et finalement, Kelsey a admis qu'il était temps."