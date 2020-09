Will Smith nous fait visiter l'intérieur de la villa de la série "Le Prince de Bel-Air"

Côté Airbnb, la villa est déjà complètement réservée jusqu'en septembre 2023. Les heureux élus auront la chance d'avoir accès à une partie de la maison.

"Ici Will Smith, acteur, producteur, rappeur, philanthrope, prince... et désormais hôte Airbnb (grâce aux propriétaires de la villa qui me permettent de la mettre en location !)", a écrit la star dans le profil. "Certains pourraient dire que j'ai tout fait, mais je n'avais jamais ouvert les portes de la maison qui m'a aidée à lancer ma carrière. J'y ai beaucoup de souvenirs très particuliers avec mes amis, et j'espère que vous repartirez avec des souvenirs (et une poignée de main de ouf !) qui resteront bien après votre départ."