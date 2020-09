Rooney Mara et Joaquin Phoenix sont parents d'un premier enfant

En février, l'acteur de Joker avait mentionné son frère aîné après avoir remporté l'Oscar du Meilleur acteur cette année.

"Je suis plein de gratitude et je ne me sens aucunement supérieur aux autres nominés, ou qui que ce soit dans cette salle, car nous partageons le même amour, l'amour du cinéma, et cette forme d'expression m'a offert la vie la plus extraordinaire qui soit. Je ne sais pas ce que je serais sans elle", avait-il commencé son discours de remerciements.

Pour conclure, l'acteur de Gladiator avait partagé des mots poignants de River : "Quand il avait 17 ans, mon frère a écrit ces paroles de chanson : « Cours à la rescousse avec amour et la paix suivra. » Merci."