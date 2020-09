La bande-annonce du défilé Savage X Fenty 2020 de Rihanna promet de la lingerie et Lizzo

Cette année, on peut s'attendre à du latex, de la dentelle, des bas résille et une chorégraphie épique. Rihanna voulait aussi s'assurer que sa ligne de vêtements soit aussi inclusive que possible pour tous les types de physique.

"Je voulais inclure toutes les femmes", avait expliqué Rihanna à ELLE à propos de sa marque de lingerie en 2018. "Je voulais que chaque femme sur scène ait une énergie différente, une ethnie différente, une silhouette différente, une féminité différente, une culture différente. Je voulais que les femmes se sentent célébrées, et qu'on commence tout ça. Ça nous appartient. C'est vraiment notre territoire. Les femmes dirigent le monde en ce moment, et tant pis pour les hommes."