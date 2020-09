La dernière photo de la fille de Gigi Hadid dévoile un cadeau de "tata" Taylor Swift

Instagram

Le chanteur britannique est également aux anges, notre source expliquant : "Zayn était très ému quand leur petite fille est née. C'était un moment émouvant et très fort pour lui. Il a déclaré avoir été changé à tout jamais et qu'il ne les décevrait jamais, Gigi et elle. Il tient à être le meilleur père possible et il est fou de joie."

E! News a appris que la mère de Gigi, l'ancienne star des Real Housewives Yolanda Hadid, et celle de Zayn, Trisha Malik, étaient aux côtés de Gigi quand elle a accouché. Depuis, les proches du couple les aident à s'adapter à leur nouvelle routine avec "bébé ZiGi".