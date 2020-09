La princesse Eugenie est enceinte de son premier enfant avec Jack Brooksbank

Il y a un autre bébé royal en route.

La princesse Eugenie est enceinte de son premier enfant avec son mari, Jack Brooksbank. C'est ce qu'a annoncé le couple vendredi 25 septembre. "Jack et moi attendons le début d'année 2021 avec impatience…", a annoncé la future maman de 30 ans sur son compte Instagram, en légende d'une photo de son mari et elle tenant des chaussons de bébé.

Buckingham Palace a également partagé la nouvelle, écrivant sur Twitter : "Son Altesse royale la princesse Eugenie et M. Jack Brooksbank ont le plaisir d'annoncer qu'ils attendent un bébé pour le début 2021."

Et d'ajouter : "Le duc d'York et Sarah, duchesse d'York, M. et Mme George Brooksbank, la reine et le duc d’Édimbourg sont ravis de cette nouvelle."

L'annonce de cette grossesse arrive près de deux ans après leur mariage en octobre 2018. À l'époque, le couple s'était dit oui lors d'une cérémonie à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, près d'un an après avoir annoncé ses fiançailles au mois de janvier.