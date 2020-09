Rose Leslie et Kit Harington attendent leur premier enfant

Bien qu'elle ait toutes les excuses pour ne rien faire, l'actrice a révélé travailler très dur.

"J'ai beaucoup de chance de pouvoir dire que je travaille, vu la situation actuelle et tous les gens dans notre milieu qui ne peuvent pas travailler. Les week-ends, quand on a du temps libre, je vais au loch Lomond et j'en fais le tour. Je ressens un énorme sentiment de paix quand je suis en Écosse. Je vis à Londres depuis 13 ans maintenant et j'adore, mais je suis plus souris des champs que souris des villes", reconnaît Rose.

Pour elle, avoir du travail ne va pas de soi. "On ne perd jamais la crainte de ne pas trouver un nouveau projet. Ce sentiment ne disparaît jamais. J'ai beaucoup de chance d'avoir du travail en ce moment. Je suis très reconnaissante de ce que j'ai en ce moment, et je vis au jour le jour", a-t-elle ajouté au magazine.