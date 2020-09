Au cœur des premiers jours "émouvants" de Gigi Hadid et Zayn Malik avec leur petite fille

Et même quand Bella, Anwar et les autres ne sont pas là, notre source dit que Yolanda est là pour aider les jeunes parents à s'adapter à la vie avec un nourrisson. "Yolanda a déjà été d'une grande aide avec le bébé et se lève pour les aider la nuit", révèle notre source. "Elle prévoit de rester avec eux quelque temps, et ils ont tous envie de finir par retourner à la ferme."

Le mannequin et le chanteur ont annoncé la naissance de leur fille mercredi 23 septembre. Le chanteur des One Direction a été le premier à annoncer la nouvelle via les réseaux sociaux, écrivant sur Instagram : "Notre petite fille est là, magnifique et en bonne santé. Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens à l'instant serait une tâche impossible. L'amour que je ressens pour ce petit humain va au-delà de ma compréhension. Je suis reconnaissant de la connaître, fier de dire qu'elle est mienne et heureux de la vie qu'on va avoir ensemble x."

Dans son propre communiqué, Gigi a dit que leur nouveau-né avait "déjà changé notre monde".