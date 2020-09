Billie Lourd donne naissance à son premier enfant avec son fiancé, Austen Rydell

Billie Lourd avait gardé un énorme secret ! L'actrice de Booksmart a surpris ses fans en révélant la naissance de son fils, Kingston Fisher Lourd Rydell, jeudi.

L'actrice a posté une photo des pieds de son bébé sur Instagram avec le message suivant : "Je vous présente : Kingston Fisher Lourd Rydell", accompagné d'emojis cœur bleu et de couronnes pour son petit roi.

Todd Fisher, l'oncle de Billie, a également confirmé la bonne nouvelle auprès d'E! News. "J'ai été très touché que Billie choisisse d'honorer sa mère en nommant son fils Kingston Fisher. C'était totalement inattendu", a précisé Todd. "Billie a toujours été connue comme Billie Lourd. C'est adorable de rendre ainsi hommage à Carrie."

La jeune maman irait très bien et aurait très bien vécu sa grossesse. Bien que toute sa famille n'ait pas pu se réunir pour fêter cette naissance à cause du COVID-19, elle a hâte de rencontrer Kingston au plus vite.

Billie, 28 ans, s'est fiancée à Austen Rydell en juin, malgré une histoire d'amour en dents de scie depuis 2017. Ce dernier a posté plusieurs photos du couple, dont une où ils s'embrassent à Coachella, avec le message suivant : "Elle a dit OUI !! (En fait, elle a dit « Évidemment ») Mais j'imagine que c'est encore mieux que oui ?!?"