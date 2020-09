Mandy Moore est enceinte, elle attend son premier enfant avec Taylor Goldsmith

Cette heure est enfin arrivée pour Moore, à temps pour son second anniversaire de mariage il y a tout juste quelques semaines. "Il me fait fondre. Je n'imagine pas meilleur partenaire", a-t-elle précédemment confié à Glamour à propos de son mari auteur-compositeur-interprète. "Ce sera un père vraiment formidable. Je considère le passé comme une étape qui m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Je supporterais volontiers tout ça encore un million de fois si ça me ramène à nouveau à Taylor."

Comme elle l'écrivait à Goldsmith pour son 35e anniversaire en août : "Je ne sais pas ce que j'ai fait dans une vie antérieure pour te mériter mais ça devait être énorme. Tu es incontestable. Ta lumière intérieure, ton humilité, ton charme, ton humour et ta compassion sont contagieux, et je me sens chanceuse d'avoir le bonheur de plonger dans ta bonté les bras grands ouverts. Merci de m'avoir confié ton cœur. Merci d'être le meilleur compagnon de voyage, cruciverbiste, co-compositeur, parent d'animal de compagnie et ma personne préférée. 2020 est vraiment une année très compliquée mais j'ai hâte de voir ce que l'année prochaine nous réserve."