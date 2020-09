Demi Lovato et Max Ehrich se séparent deux mois après leurs fiançailles

Instagram

Demi disait à l'époque sur Instagram : "Je passe mes journées avec toi, sans maquillage et en maillot de bain. Je me sens aimée et acceptée sans réserve comme je ne l'ai jamais été. Je ne peux ni expliquer cette sensation ni toi. Tu es indescriptible, tu es magnifique. À l'intérieur et à l'extérieur, et tu es physiquement à tomber."

Puis, le 22 juillet, l'acteur de la série Les Feux de l'amour l'a demandée en mariage sur une plage de Malibu.

"Ils ont toujours su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Demi a été amoureuse de Max à la seconde où ils ont eu leur premier rencard", un autre proche avait expliqué à E! News.

"Le lien entre eux a été très fort à la seconde où ils se sont rencontrés, une sensation différente et unique par rapport à tout ce qu'ils avaient pu vivre avant... Ça a cliqué à tous les niveaux."