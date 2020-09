Kristin Cavallari estime que divorcer de Jay Cutler fut la décision "la plus dure" de sa vie

Kristin Cavallari brise son silence sur son divorce avec Jay Cutler.

La star de télé-réalité de 33 ans a enfin abordé sa séparation avec l'ancien quarterback de 37 ans, lors d'un entretien pour le magazine People sorti mercredi 23 septembre.

Pendant des années, on a pu voir leur couple dans Very Cavallari. Et si Kristin et Jay ont connu des hauts et des bas pendant les trois saisons de l'émission, beaucoup voyaient en eux un couple parfait.

"J'ai toujours trouvé intéressant qu'on nous voie comme un couple modèle. J'avais envie de dire : « Si seulement vous saviez. »" a-t-elle expliqué.

L'ancienne protagoniste de Laguna Beach : The Hills a reconnu qu'ils "gardaient beaucoup de choses secrètes" et que la fin de leur mariage "n'était pas arrivée du jour au lendemain".

"On a vraiment essayé pendant des années. Ce fut la décision la plus dure de ma vie."

Concernant les raisons de cette séparation, la fondatrice de Uncommon James a suggéré qu'ils s'étaient détachés peu à peu l'un de l'autre.

"Chaque relation a ses problèmes", a révélé Kristin. "J'ai rencontré Jay quand j'avais 23 ans. J'étais un bébé. Jay et moi, on s'aimait tellement, mais on a grandi. Quand on fait tellement d'efforts pendant des années et que rien ne change, je crois qu'il faut prendre une décision. On veut tous être heureux."