Jessica Szohr, de Gossip Girl, est enceinte de son premier enfant

Dans un hommage à son homme en janvier 2020, Jessica a écrit : "Je suis reconnaissante de te connaître aujourd'hui et tous les jours ! Je sais que je te le dis de temps en temps, et ça ne veut pas dire que je suis obligée de le poster et de le partager… mais aujourd'hui, je voulais que tous ceux qui me suivent ou s'intéressent à ma vie sachent que cet homme est un être humain spécial avec un énorme cœur :) et j'ai de la chance d'avoir croisé son chemin !"