Emma Stone et Dave McCary alimentent les rumeurs de mariage avec leurs anneaux en or assortis

Emma et Dave, dont l'idylle a été découverte en 2017, ont annoncé leurs fiançailles sur Instagram. L'homme de la vie d'Emma avait partagé un selfie du couple montrant sa bague de fiançailles en perle.

E! News a ensuite confirmé que Dave avait fait sa demande avec une bague Catbird d'une valeur de près de 5 000 dollars. Le bijou se compose d'une perle d'Akoya montée sur un anneau en or 18 carats et entourée de diamants 0,37 carat.

Alors quelle est la suite des événements pour Emma et Dave ? Comme elle l'a expliqué lors d'une interview avec Elle en 2018, elle pense peut-être à la maternité.

"Ma perspective concernant les enfants a changé avec l'âge. Je n'ai jamais fait de baby-sitting. Ado, je me disais que je ne me marierais jamais et que je n'aurais jamais d'enfants", avait-elle expliqué à l'époque. "Et en vieillissant, je me suis dit que je voulais vraiment me marier et avoir des enfants."