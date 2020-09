Jason Priestley donne des nouvelles du combat de Shannen Doherty contre son cancer de stade 4

Doherty a aussi expliqué qu'elle n'avait pas parlé de sa santé à beaucoup de ses co-vedettes en venant jouer dans le reboot Beverly Hills : BH90210 et combien il avait été difficile de reprendre le chemin du plateau après la mort en 2019 de Luke Perry.

"C'était tellement étrange pour moi d'avoir été diagnostiquée et que quelqu'un qui semblait en bonne santé parte avant", a-t-elle confié à Robach. "C'était vraiment choquant et le moins que je pouvais faire, pour honorer sa mémoire, c'était de faire cette série. Je n'en ai pas encore fait assez à mon avis. Donc c'est dur, parce que je me suis dit que quand je finirais enfin par le dire, j'aurais travaillé 16 heures par jour et les gens pourraient se dire : « Oh, mon Dieu. Oui, si elle peut travailler, alors d'autres personnes avec un cancer de stade 4 peuvent travailler aussi. » La vie ne s'arrête pas à la minute où on reçoit le diagnostic. On doit continuer de vivre."

Elle en a, cependant, parlé à Brian Austin Green.

"J'ai eu des moments de grande inquiétude où je me disais : « Je ne vais pas y arriver. » Et Brian était celui dans le groupe qui savait, à qui je l'avais dit assez vite", se souvient-elle. "Donc avant le tournage, il m'appelait toujours pour me dire : « Écoute, tu sais, quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. » Et on a pu parler de Luke de façon très positive et réconfortante, en se remémorant beaucoup de moments heureux."