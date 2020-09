Oprah Winfrey et Chris Rock rendent hommage à Tyler Perry aux Emmys 2020

"C'est extraordinaire", a déclaré Tyler Perry après avoir remercié l'Académie des arts et des sciences de la télévision. "Je ne m'attendais pas à avoir cette sensation." (D'être si ému, on imagine.)

Et Tyler d'ajouter : "À environ 19 ans, j'ai quitté ma maison, et ma grand-mère m'a offert un édredon qu'elle avait fait. Et je ne m'y intéressais pas du tout. Il était très coloré avec plein de carrés de tissu, et il me gênait beaucoup. Je m'en fichais totalement. Quand mon chien était mouillé, je le séchais avec. Quand je devais faire la vidange de ma voiture, je le posais par terre. Je n'avais aucun respect pour cet édredon.

"Bien des années plus tard, alors que je passais devant un magasin d'antiquités huppé où je pouvais enfin entrer et acheter quelque chose, j'ai vu dans la vitrine un édredon qui ressemblait à celui qu'elle m'avait offert. Et alors que je me demandais où était le mien, un vendeur s'est approché de moi en disant : « Laissez-moi vous parler de cet édredon. Il a été fait par une Afro-Américaine qui était une ancienne esclave. Chaque morceau de tissu qu'elle a cousu représente un moment de sa vie. L'un provenait de la robe qu'elle portait quand elle a appris qu'elle était libre. Un autre provenait de sa robe de mariée après la cérémonie."

Le réalisateur a reconnu que ce moment avait été comme une prise de conscience.