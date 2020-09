Ellen DeGeneres évoque les accusations d'environnement "toxique" dans son émission

Michael Rozman/Warner Bros.

L'humoriste a répété que la personne que les fans voient à la télé est la même personne dans la vie.

"Je suis présentatrice de talk-show et, ça, vous le savez. Et certains savent aussi que j'ai été actrice. J'ai joué une femme hétéro au cinéma. Donc, je suis plutôt bonne actrice", a-t-elle ajouté en plaisantant. "Mais je ne pense pas être assez bonne pour apparaître tous les jours devant vous pendant 17 ans en vous trompant. C'est moi, et j'essaie toujours d'être la meilleure personne possible. Et si j'ai déjà laissé tomber quelqu'un, si j'ai heurté les sentiments de quelqu'un, j'en suis terriblement désolée. Si c'est le cas, je me suis laissé tomber et je me suis aussi fait du mal. J'essaie toujours de grandir en tant que personne. Je vois tout ce qui m'arrive comme une occasion d'apprendre."

Ellen a aussi rappelé "être entrée dans ce milieu pour faire rire les gens et pour qu'ils se sentent bien".

"C'est ce que je préfère, ça et le Jenga. Je kiffe ce jeu", a-t-elle admis. "Aujourd'hui, j'emploie 270 personnes, qui aident à faire de cette émission ce qu'elle est. Deux cent soixante-dix personnes envers qui je suis très reconnaissante. Tout ce que je souhaite, c'est que chacune d'entre elles soit aussi heureuse et fière de travailler ici."

La star a aussi reconnu que ça avait été "un horrible été pour les gens à travers le monde".

"Les gens perdent leur emploi. Les gens perdent des êtres chers à cause de la pandémie. Les gens perdent leur toit et sont la proie des incendies qui font rage. Il y a des injustices raciales évidentes autour de nous. Je regarde les infos et je me dis : « Mais par où commencer ? »", a-t-elle admis.

Elle a alors caressé l'espoir que le Ellen DeGeneres Show "puisse encore être un lieu de bonheur et de joie".

"Je veux encore être cette heure dans la journée pendant laquelle les gens peuvent s'échapper et rire", a-t-elle reconnu. "Je veux continuer d'aider tous les gens qu'on aide chaque jour, et je m'engage à ce que ce soit la meilleure saison qu'on ait jamais eue."